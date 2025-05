Leila Pereira justifica apoio a candidato único na eleição da CBF: “Eu não fui contra os clubes”

Leila Pereira foi uma das dirigentes que compareceu à sede da CBF neste domingo. Filipe Duarte / Agência RBS

Apoiadora de Samir Xaud ao cargo máximo da CBF, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, defendeu o posicionamento do clube na eleição deste domingo (25).

Presente no pleito organizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a dirigente justificou a escolha que a deixou do lado oposto aos clubes que compõem a Liga Forte União (LFU) e assinaram um manifesto em desacordo com o candidato único.

— Eu não fui contra os clubes. Vocês viram que todas estas pautas que o Palmeiras defende, estavam no manifesto dos clubes. O que eu não quis foi assinar este manifesto porque o presidente não tinha sido eleito ainda. Nem tomou posse. Como eu vou fazer exigências? Não é o momento de exigências, mas de conversar e nos entendermos. O presidente Samir vai ser eleito hoje (domingo) — explicou.

Os demais integrantes do grupo de clubes que compõem a LFU apoiavam a candidatura do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, que não atingiu a cláusula de barreira, obtendo a assinatura de no mínimo oito federações.

Pautas semelhantes

Médico de 41 anos será aclamado presidente da CBF. Rafael Ribeiro Rio / CBF/Divulgação

De acordo com Leila, uma conversa com Xaud demonstrou que ele defende pautas semelhantes às do Palmeiras.

— Quando conversei com o Samir, achei que as propostas são exatamente as mesmas que o Palmeiras defende há muito tempo. Fair play financeiro. O Palmeiras não pode ser um clube que honra seus compromissos e jogar com grande parte dos clubes que não paga ninguém. O Palmeiras sempre defendeu a melhoria das condições da arbitragem, um melhor calendário, a formação da Liga. Então, todas são pautas defendidas pelo Samir também — completou.

Samir Xaud

Samir Xaud, 41 anos, é filho de Zeca Xaud, que preside a Federação Roraimense de Futebol e assumiria o posto do pai a partir do próximo ano.

Médico, tem especialização em medicina esportiva e é formado em gestão esportiva.