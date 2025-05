Leia a íntegra da decisão que destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem novo episódio conturbado em seus bastidores. O presidente Ednaldo Rodrigues foi destituído do cargo nesta quinta (15), após decisão do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

O que motivou o despacho foi uma suposta assinatura falsa de Coronel Nunes, um dos vices da entidade, em um acordo que recolocou Ednaldo Rodrigues no comando da CBF. No documento do TJ-RJ, ficou constatado que o acordo assinado por Nunes foi anulado, pois o mesmo tem condições mentais em dúvida desde 2018, quando foi diagnosticado com um câncer no cerébro.