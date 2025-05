Leclerc lidera segundo treino e confirma bom momento da Ferrari em Mônaco; Bortoleto é 14º

A sexta-feira em Mônaco teve brilho local. Charles Leclerc, nascido no principado e atual campeão da etapa, voltou a se destacar e terminou o segundo treino livre com o melhor tempo do dia. Embora a Ferrari não viva grande fase na temporada, o desempenho de Leclerc nas ruas monegascas reforça sua tradição pessoal no circuito e alimenta a esperança de um bom resultado no fim de semana.

Logo atrás do monegasco, Oscar Piastri fechou em segundo, seguido por Lewis Hamilton. O Top 10 teve ainda Lando Norris, Isack Hadjar, Liam Lawson, Fernando Alonso, Alexander Albon, Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen, que parece ter guardado o melhor para o sábado. O brasileiro Gabriel Bortoleto completou a sessão em 14º lugar com a Sauber, à frente de seu companheiro de equipe Nico Hülkenberg.

O início do treino foi marcado pelo domínio previsto de Verstappen e dos carros da McLaren. Os tempos começaram a cair à medida que a borracha se assentava na pista e as condições melhoravam. No entanto, o ritmo foi interrompido pela primeira bandeira vermelha: Hadjar escapou na nova chicane e, após bater e perder uma roda, conseguiu levar o carro aos boxes, transformando a paralisação em bandeira amarela.

Na retomada, Piastri assumiu a liderança provisória, enquanto Russell, Antonelli e Hamilton também mostraram competitividade. A Ferrari, até então discreta na temporada, apareceu com força quando Leclerc marcou uma volta rápida e assumiu a ponta, repetindo o bom desempenho que já havia mostrado no treino da manhã.

Segundos antes de tentar melhorar seu tempo, Piastri passou reto em uma das curvas e acertou a barreira de proteção, danificando o bico de sua McLaren e acionando mais uma bandeira vermelha, mas a sessão ainda teria surpresas.

De volta à pista, Fernando Alonso levou sua Aston Martin ao limite e pulou para o primeiro lugar. Mas o momento foi novamente de Leclerc, que cravou a melhor volta do fim de semana até agora com uma pilotagem agressiva e precisa, empolgando os torcedores nas arquibancadas. Piastri ainda se recuperou e retomou o segundo lugar, com Hamilton completando o Top 3.

O treino ainda teve mais duas interrupções leves: Hadjar voltou a escapar, e Verstappen também cometeu um erro nos minutos finais, ambos provocando bandeiras amarelas. Apesar dos sustos, a maioria dos pilotos conseguiu aproveitar bem a sessão para preparar o carro para o sábado, quando o desempenho na classificação costuma ser determinante em Monte Carlo.

O terceiro treino livre será neste sábado, às 7h30 (de Brasília), e servirá como o último ajuste das equipes antes da definição do grid.

Confira os resultados do 2º treino livre do GP de Mônaco:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min11s355

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min11s393

3º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min11s460

4º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min11s677

5º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min11s823

6º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min11s842

7º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min11s890

8º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min11s918

9º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min12s002

10º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min12s068

11º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min12s072

12º - George Russell (ING/Mercedes), 1min12s092

13º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min12s151

14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min12s234

15º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min12s259

16º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min12s262

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min12s404

18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min12s512

19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min12s541