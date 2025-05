Laura Pigossi vai às quartas de final em simples e duplas em Bonita Springs

A tenista brasileira Laura Pigossi está classificada para as quartas de final do W100 de Bonita Springs , torneio disputado na Florida, Estados Unidos. Nesta quinta-feira (1º), ela derrotou a estadunidense Maria Mateas , de virada, parciais de 2/6, 6/1 e 6/3, após 2h18min de partida, e agora vai em busca de um lugar nas semifinais, contra a croata Katarina Jokic. A partida acontece nesta sexta-feira (2) às 11h30 (de Brasília).

Cabeça de chave número 6, Pigossi foi semifinalista do W100 de Charlottesville (EUA) , na última semana. Com a campanha em Bonita Springs, ela está pulando da 183ª posição para a 163ª colocação.

— Acabei não conseguindo jogar tão bem o primeiro set e a minha adversária não errava uma bola. Segui acreditando que em algum momento ia ter uma oportunidade e me agarrei a uma bola fora no 1/6 e 0x1 e deu certo. Virei o jogo e venci. Agora tenho a oportunidade de fazer melhor amanhã — projetou a paulista, que é a segunda melhor jogadora do Brasil no ranking da WTA.