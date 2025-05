Laura Pigossi perde na estreia do qualificatório em Roland Garros

Pigossi não conseguiu seguir no quali do Aberto da França.

Com apoio da torcida, Ferro dominou o set inicial e se impôs em apenas 28 minutos. A francesa cedeu somente dois pontos com o primeiro saque e três no segundo. Desta forma, com duas quebras de saque, a ex-número 39 do mundo venceu os últimos quatro games e fez 6 a 2 para alegria dos torcedores franceses.