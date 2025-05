Lançamento do primeiro livro do jornalista José Luís Costa ocorre nesta segunda

"Homão" é o primeiro livro de autoria do multipremiado jornalista gaúcho. José Luis Costa / Arquivo Pessoal

Nesta segunda-feira (26), o jornalista José Luís Costa fará o lançamento de seu primeiro livro. Chamada de "Homão", a obra é uma biografia de Dorival Knippel, figura conhecida do futebol brasileiro no século XX.

O evento será realizado no Gaúcha Sports Bar, localizado na Avenida Nilo Peçanha, 3228, em Porto Alegre, a partir das 18h, e terá a presença de José Luís Costa.

Segundo o autor, foram quatro anos de pesquisas e mais de 150 pessoas entrevistadas para a construção da biografia.

Quem foi "Homão"?

Conhecido como "Homão" ou "Yustrich", Dorival Knippel foi goleiro e atuou por clubes como Flamengo, Vasco e América-RJ, entre os anos de 1935 e 1950. Depois, foi técnico e seguiu na área até 1985, cinco anos antes de sua morte.

Durante a carreira no futebol, foi conhecido pela postura exigente e agressiva, que originou o apelido "homão". Entre brigas com jogadores, torcedores, juízes e imprensa, ele chegou a ser detido algumas vezes, incluindo em Portugal, onde treinou o Porto.

Segundo o autor, o ex-jogador teve uma arma apontada em seu rosto três vezes e chegou a levar quatro tiros em um momento, mas sem gravidade. Em uma dessas ocasiões, foi afrontado por João Saldanha, técnico da Seleção Brasileira antes da Copa de 1970, que apontou o revólver para Yustrich, considerado o culpado pela sua demissão antes do Mundial, de acordo com José Luís Costa.

— Escolhi este personagem para retratar sua trajetória, pois é uma figura que me assustava na infância. Eu, com cinco anos de idade, ouvia essas lambanças pelas emissoras de rádio do Rio de Janeiro, ao lado do meu pai, e me impressionava. Não acreditava que pudesse ser verdade. Isso ficou na minha memória por mais de 50 anos. Em 2021, resolvi que era hora de escrever sobre ele, aí surgiu a ideia do livro — explicou o autor sobre a motivação para escrever a biografia.

Conheça José Luís Costa

Natural de Porto Alegre, José Luís Costa é jornalista formado pela Unisinos, de São Leopoldo. Aos 60 anos, publica o primeiro livro de sua autoria.

Durante a carreira, trabalhou nos jornais Diário de Canoas, Correio do Povo e Zero Hora, local em que atuou como repórter por 22 anos. Além disso, também trabalhou em uma sucursal da revista Veja, no Rio Grande do Sul. Atualmente trabalha na divulgação de projetos culturais.

Entre inúmeras matérias, José Luís Costa se destaca por ser um profissional multipremiado. O jornalista classifica cinco premiações como as de maior destaque em sua carreira: Prêmio Esso Regional Sul, Esso de Jornalismo, Latino-Americano do Instituto Prensa y Sociedad, do Peru, Dom Helder Câmara, Estácio e Associação Riograndense de Imprensa.