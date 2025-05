Knicks atropelam Celtics, fazem história em Nova York e voltam à final do Leste após 25 anos

O New York Knicks está de volta à decisão da Conferência Leste . Em uma atuação dominante, a equipe nova-iorquina venceu o Boston Celtics por 119 a 81 no jogo 6, fechou a série em 4 a 2 e eliminou o atual campeão da NBA . O resultado coroa uma campanha sólida dos Knicks e coloca o time novamente entre os protagonistas da liga após mais de duas décadas.

Sem Jayson Tatum, fora por rompimento do tendão de Aquiles, o Celtics entrou pressionado e fragilizado. Ainda assim, poucos esperavam tamanha superioridade dos Knicks, que dominaram o confronto do início ao fim. Foram 27 pontos de vantagem só no primeiro tempo, a maior da franquia em um jogo de playoffs desde 1970, ano do primeiro título. O placar final refletiu o tom da série: um time determinado a mudar sua história.