Kenin e Keys vencem e terceira rodada em Roland Garros terá confronto de campeãs de Grand Slam

Kenin já foi finalista em Roland Garros. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

O complemento das partidas da segunda rodada da chave feminina de Roland Garros teve vitórias de duas campeãs de Grand Slam.

Em duelo aguardado, Sofia Kenin venceu a bielorrussa Victoria Azarenka por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 1h58min de confronto e pela quinta vez em seis participações no torneio superou a segunda rodada.

Kenin, atual 30ª colocada no ranking da WTA, foi campeã do Australian Open de 2020 e no mesmo ano chegou à final do Aberto da França, enquanto Azarenka já foi número 1 do mundo e soma 21 títulos em 41 decisões disputadas, incluindo os títulos do Australian Open de 2012 e 2013.

Madison Keys cede apenas quatro games para britânica

Keys é número 7 na lista de favoritas. ALAIN JOCARD / AFP

A próxima adversária de Sofia Kenin será sua compatriota Madison Keys, sétima na lista de favoritas.

Nesta quinta, a atual campeã do Australian Open e vice do US Open de 2017 bateu a britânica Katie Boulter em sets diretos, parciais de 6/1 e 6/3 e com apenas sete games perdidos em duas rodadas segue firme em Paris.