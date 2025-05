Juventus vence e garante vaga na Champions; Empoli e Venezia são rebaixados

A Juventus salvou sua temporada mantendo a quarta posição na última rodada do Campeonato Italiano e se classificando para a próxima Liga dos Campeões, ao vencer por 3 a 2 o Venezia, que junto com o Empoli teve o rebaixamento sacramentado neste domingo (25).

O Venezia empatou novamente no início do segundo tempo com Ridgeciano Haps (55') e o gol da vitória 'bianconera' saiu minutos depois, quando Manuel Locatelli converteu pênalti (73').