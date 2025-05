Juventus sofre para empatar na visita ao Bologna (1-1) e se mantém na zona da Champions

A Juventus sofreu para empatar em 1 a 1 fora de casa com o Bologna neste domingo (4) pela 35ª rodada da Serie A, onde a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões ficou mais acirrada, já que Roma e Lazio se igualaram ao time de Turim em número de pontos.

No campeonato italiano, os quatro primeiros colocados se classificam para a Liga dos Campeões, e a Juventus conseguiu manter a quarta colocação, agora com 63 pontos.

No entanto, os dois clubes da capital o alcançaram na tabela e agora só estão atrás devido a um saldo de gols inferior: a Roma é a quinta após derrotar a Fiorentina (8ª) por 1 a 0, enquanto a Lazio (6ª) venceu pelo mesmo resultado na visita ao Empoli (19º).

O Bologna, sétimo colocado, está logo atrás desse trio com 62 pontos, apenas um a menos.

Na partida deste domingo, a Juventus começou com o pé direito e abriu o placar logo aos 9 minutos, por meio do francês Khephren Thuram.

Os 'bianconeri' continuaram a dominar, mas Randal Kolo Muani, titular na ausência do lesionado Dusan Vlahovic, não conseguia aproveitar as oportunidades.

O Bologna empatou no início da segunda etapa (57'), graças ao suíço Remo Freuler, e a última meia hora foi uma batalha de nervos entre os dois times, ambos temendo muito a derrota.

"Continuamos confiantes, nada está decidido. Tudo certamente estará em aberto até a última rodada", declarou o técnico da Juventus, Igor Tudor.

No caso da Roma, equipe que começou a temporada muito mal e depois foi ressuscitada pelo veterano técnico Claudio Ranieri, a vitória por 1 a 0 sobre a Fiorentina aconteceu graças a um gol do ucraniano Artem Dovbyk nos acréscimos do primeiro tempo (45'+5).

Foi a décima nona partida consecutiva do campeonato sem derrota para o time 'giallorosso'.

Seu vizinho, a Lazio, também venceu pela menor placar neste domingo, com um gol do franco-senegalês Boulaye Dia aos 53 segundos de jogo na visita ao Empoli, penúltimo colocado.

- Monza: o primeiro rebaixado -

As partidas deste domingo no 'Calcio' também foram marcadas pelo rebaixamento do Monza para a Serie B depois de três temporadas na primeira divisão, após ser goleado por 4 a 0 em casa pela Atalanta.

Com três rodadas restantes na temporada, o Monza, da família Berlusconi, está 12 pontos atrás do primeiro time da zona de permanência, o Lecce (17º), e não consegue mais alcançá-lo.

Desde agosto, a temporada 2024-2025 de Monza foi catastrófica.

Os 'biancorossi', lanternas com apenas 15 pontos, venceram apenas duas partidas em toda a temporada. Nos últimos três meses, conseguiu apenas dois pontos.

O time passou por duas mudanças de treinador nesta temporada. Alessandro Nesta foi demitido no final de dezembro e substituído por Salvatore Bocchetti, que por sua vez foi dispensado em meados de fevereiro... para a volta de Nesta.

A Atalanta, que consolidou em terceiro lugar e está perto de garantir a vaga na Liga dos Campeões, venceu este dérbi lombardo com dois gols do belga Charles De Ketelaere no primeiro tempo (12' e 23') e gols do nigeriano Ademola Lookman (47') e Marco Brescianini (88').

- Pisa sobe para Serie A -

Outros dois clubes deixarão a Serie A e serão substituídos pelo Sassuolo, que garantiu o acesso há três semanas, e pelo Pisa, que cumpriu a mesma missão neste domingo.

O clube toscano da cidade da famosa torre inclinada perdeu na visita ao Bari (1-0), mas o La Spezia, seu perseguidor mais próximo, também foi derrotado e não conseguirá mais superar a desvantagem de nove pontos nas últimas duas rodadas.

O Pisa, agora treinado pelo ex-jogador da seleção italiana Filippo Inzaghi, jogou sua última temporada na Serie A em 1990-1991. Depois disso o clube faliu e teve que recomeçar da quinta divisão.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Torino - Unione Venezia 1 - 1

- Sábado:

Parma - Como 0 - 1

Cagliari - Udinese 1 - 2

Lecce - Napoli 0 - 1

Inter - Hellas Verona 1 - 0

- Domingo:

Empoli - Lazio 0 - 1

Monza - Atalanta 0 - 4

Roma - Fiorentina 1 - 0

Bologna - Juventus 1 - 1

- Segunda-feira:

(15h45) Genoa - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 77 35 23 8 4 55 25 30

2. Inter 74 35 22 8 5 73 33 40

3. Atalanta 68 35 20 8 7 71 31 40

4. Juventus 63 35 16 15 4 52 32 20

5. Roma 63 35 18 9 8 50 32 18

6. Lazio 63 35 18 9 8 58 45 13

7. Bologna 62 35 16 14 5 53 38 15

8. Fiorentina 59 35 17 8 10 53 35 18

9. Milan 54 34 15 9 10 53 38 15

10. Como 45 35 12 9 14 45 48 -3

11. Torino 44 35 10 14 11 39 40 -1

12. Udinese 44 35 12 8 15 38 49 -11

13. Genoa 39 34 9 12 13 29 41 -12

14. Cagliari 33 35 8 9 18 36 51 -15

15. Hellas Verona 32 35 9 5 21 30 63 -33

16. Parma 32 35 6 14 15 40 54 -14

17. Lecce 27 35 6 9 20 24 57 -33

18. Unione Venezia 26 35 4 14 17 28 49 -21

19. Empoli 25 35 4 13 18 27 55 -28

20. Monza 15 35 2 9 24 25 63 -38

./bds/jr/chc/dr/iga/aam