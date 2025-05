Juventude x experiência: final da Champions League tem diferença na média de idade

Montagem com fotos de Franck FIFE e Piero CRUCIATTI / AFP

Desiré Doué (E) é o mais novo do confronto, enquanto Acerbi (D) é o mais velho.

A experiência faz mesmo a diferença no futebol? Na final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão, dia 31 de maio, em Munique , será possível ter uma amostra de uma resposta dessa pergunta.

Analisando as prováveis escalações da decisão, o PSG tem um time mais jovem em relação ao clube italiano. A média de idade é de 24,8 contra 29,8 , cinco anos de diferença.

O clube francês consegue mesclar mais a juventude com a experiência. O mais velho é o zagueiro brasileiro Marquinhos, de 31 anos, capitão da equipe. Enquanto o mais novo é o atacante francês Desiré Doué, com 19 — o mais jovem do confronto.