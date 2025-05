Jürgen Klopp está perto de ser anunciado pela Roma, diz site

O alemão Jürgen Klopp pode deixar a aposentadoria e assumir uma nova equipe . A Roma teria chegado a um acordo com o técnico, que chegaria para assumir o comando do time após a saída de Claudio Ranieri .

Segundo o jornal italiano "La Stampa", Klopp teria aceitado a oferta no domingo (18). Ele está longe dos gramados desde que deixou o Liverpool, em maio de 2024. No momento, atua como consultor das equipes do grupo Red Bull.