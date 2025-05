Júnior Santos treina e Atlético-MG fará primeira atividade no gramado sintético da Arena MRV

O Atlético-MG intensificou nesta sexta-feira a preparação para a partida com o Juventude, marcada para segunda-feira, às 20h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em meio a uma sequência decisiva de jogos, o elenco realizou atividades na Cidade do Galo sob orientação da comissão técnica, com foco em ajustes técnicos, táticos e lances de bola parada.

A principal novidade do dia foi a presença de Júnior Santos, que iniciou o processo de transição após se recuperar de uma lesão muscular. O atacante participou parcialmente das atividades em campo, sinalizando evolução e expectativa de reintegração total ao grupo nos próximos treinos.

O técnico Cuca, no entanto, ainda não conta com força máxima. Guilherme Arana e Alan Franco realizaram trabalhos físicos separados, também no gramado, enquanto outros quatro atletas - Lyanco, Gabriel Menino, Cadu e Caio Maia - permanecem entregues à fisioterapia e não têm previsão de retorno.

Neste sábado, pela primeira vez desde a inauguração do estádio, o elenco fará um treinamento no gramado sintético da Arena MRV. A atividade está marcada para as 10h e servirá como mais uma etapa da preparação para o duelo fora de casa. No domingo, o time volta a treinar antes de embarcar rumo ao Rio Grande do Sul.

Logo após a partida contra o Juventude, a delegação atleticana seguirá diretamente para o Chile, onde enfrenta o Deportes Iquique na quinta-feira, às 19h, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O clube tenta reencontrar o bom momento na temporada após um início irregular no Campeonato Brasileiro.