Julen Lopetegui é o novo técnico da seleção do Catar

O ex-técnico da seleção espanhola e do Real Madrid Julen Lopetegui foi nomeado para comandar a seleção do Catar, substituindo seu compatriota Luis García, anunciou a Associação de Futebol do Catar (QFA) nesta quinta-feira (1º).

"Pronto para um novo capítulo. Bem-vindo, Lopetegui", anunciou a federação nas redes sociais, juntamente com um pequeno vídeo do ex-goleiro chegando à sede da entidade.

O clipe termina com um plano fechado do técnico declarando: "Estou pronto".

O espanhol de 58 anos assinou contrato até 2027, ano da próxima Copa Asiática de Nações, na Arábia Saudita, em que o Catar é o atual bicampeão.

Ex-goleiro do Real Madrid e do Barcelona, entre outros clubes, Lopetegui assume o comando da seleção do Catar em meio às Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Sua primeira partida como técnico do país do Oriente Médio será no dia 5 de junho, em casa, contra o Irã, seguida de uma viagem ao Uzbequistão em 10 de junho.

No comando da Espanha de 2016 a 2018, ele obteve 14 vitórias, seis empates e nenhuma derrota antes de comandar o Real Madrid por um breve período.