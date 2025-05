Jornal indica data de apresentação de Xabi Alonso no Real Madrid

Xabi Alonso foi jogador do Real Madrid.

A contagem regressiva para o início de uma nova era no Real Madrid parece estar no fim.

Convocação de Ancelotti no Brasil

A data, curiosamente, coincide com o dia em que Carlo Ancelotti – seu antecessor – fará sua primeira convocação à frente da seleção brasileira.

A apresentação de Alonso, ex-jogador do clube e com passagem de sucesso recente pelo Bayer Leverkusen, está prevista para acontecer no CT de Valdebebas.