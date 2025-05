Jornal diz que Cristiano Ronaldo tem proposta de clube brasileiro para jogar Mundial de Clubes

O futuro de Cristiano Ronaldo pode ganhar um novo rumo - e, segundo o jornal espanhol Marca, passa pelo Brasil. Em meio à instabilidade no Al-Nassr, da Arábia Saudita, e frustrado com a temporada abaixo das expectativas, o craque português teria recebido uma proposta de um clube brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes de 2025. A informação foi publicada pelo repórter José Félix Díaz.

De acordo com a publicação, a proposta é considerada "fora de mercado" pelos valores envolvidos e teria chegado ao estafe do jogador nos últimos dias. Não há confirmação oficial sobre o clube interessado, mas o Marca aponta que a oferta conta com o envolvimento de investidores externos - o que poderia viabilizar uma investida de tamanha magnitude.

Nas últimas semanas, boatos circularam nas redes sociais envolvendo o nome do Palmeiras como possível destino de Cristiano. A diretoria alviverde, no entanto, não confirma qualquer negociação. Além disso, o perfil adotado sob a gestão da presidente Leila Pereira privilegia a contratação de jovens talentos, com potencial de revenda para o mercado europeu - o que tornaria improvável um investimento no astro português, que completou 40 anos em 2025. Nesta temporada, o craque disputou 46 partidas e marcou 39 gols.

Mesmo assim, o contexto pode pesar. A ausência de títulos e a eliminação da Liga dos Campeões da Ásia colocaram em xeque o projeto esportivo do Al-Nassr. Cristiano demonstrou publicamente seu descontentamento após a derrota recente para o Al-Ittihad, deixando o campo visivelmente irritado. "É hora de decisões", resume a reportagem do Marca, que aponta que a renovação do contrato com o clube saudita, antes bem encaminhada, já não é vista como certa.

O Brasil contará com quatro representantes no novo Mundial de Clubes: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. A competição será disputada nos Estados Unidos entre os dias 14 de junho e 13 de julho de 2025, em um formato expandido com 32 equipes. A presença de Cristiano Ronaldo em uma dessas equipes, mesmo que ainda remota, transformaria a participação brasileira em um evento ainda mais global.