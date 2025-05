Jorginho se despede do Arsenal e encaminha transferência para o Flamengo

O meio-campista Jorginho está de malas prontas para deixar o futebol inglês a fim de escrever um novo capítulo em sua trajetória e seu próximo destino é o Flamengo. Nesta terça-feira, ele se despediu do Arsenal e publicou um vídeo de agradecimento.

No clube inglês desde 2023, o jogador agradeceu a passagem de dois anos na equipe e agora espera realizar o sonho de, pela primeira vez, atuar no futebol brasileiro.

"Quando cheguei ao Arsenal, não cheguei apenas para um clube. Entrei em uma família. Vocês me fizeram ser amado. Isso é raro no futebol, É hora de dar adeus ou até logo", diz parte do vídeo postado pelo atleta.

A previsão de chegada ao Brasil deve acontecer no início do próximo mês, entre os dias 5 e 6. De olho no mercado a fim de reforçar a equipe, o jogador é uma das prioridades do técnico Filipe Luís não só para o Mundial de Clubes da Fifa, mas para o restante da temporada.

Com conversas adiantadas com a diretoria flamenguista, as negociações tiveram uma pausa em função de outras propostas. A principal delas veio da Arábia Saudita. Diante do impasse, pesou a favor do clube carioca, a vontade do jogador de morar no Rio.

Dono de um estilo versátil, o atleta construiu toda a sua trajetória na Europa. Aos 33 anos, ele acumula passagem pelo Hellas Verona, Sambonifacese e Napoli, clubes do futebol italiano. No entanto, foi na Inglaterra que ele ganhou os holofotes quando defendeu o Chelsea. Dois anos depois trocou de camisa e foi contratado pelo Arsenal.