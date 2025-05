Jogos do Brasil na Liga das Nações de vôlei terão saque inicial leiloados ao público

Maracanãzinho receberá jogos das seleções brasileiras masculina e feminina. Sílvio Álvila / VolleyballWorld

Pela primeira vez em uma competição internacional de vôlei, o saque inicial das partidas serão leiloados ao público. A iniciativa faz parte do projeto “Sacada do Bem”, uma parceria da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Grupo Klefer e Play For a Cause, e acontecerá nos oito jogos do Brasil na etapa nacional da Liga das Nações de Vôlei, que acontece no Rio de Janeiro de 4 a 15 de junho.

Além da emoção de dar o “primeiro saque” da partida, a pessoa que oferecer o lance mais alto ganha um par de ingressos para o setor “Experiência Quadra” e poderá acompanhar a partida da beira da quadra, com serviço de alimentação e bebidas não alcoólicas incluído. Os lance podem ser feitos no link do sacada do bem.

Ao longo da etapa brasileira, itens utilizados durante os jogos e autografados pelos atletas também serão leiloados. Parte do valor arrecadado será revertido para o Instituto VivaVôlei, que utiliza o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento em comunidades de todo o país.

— A inovação faz parte da essência do voleibol brasileiro, dentro e fora das quadras. Com o projeto Sacada do Bem, unimos a emoção do esporte a uma causa social, envolvendo torcedores, atletas e parceiros em uma corrente de solidariedade. É uma iniciativa que nos orgulha e reforça o compromisso da CBV com a transformação por meio do esporte — afirma Radamés Lattari, presidente da CBV.

O projeto “Sacada do Bem” foi lançado nas finais da Superliga, e tem como objetivo unir visibilidade, solidariedade e paixão pelo vôlei, beneficiando diretamente mais de 200 jovens e adolescentes de diversas regiões do Brasil.

A iniciativa visa oferecer oportunidades por meio da prática esportiva, incentivando o desenvolvimento pessoal, social e físico de jovens de comunidades em risco.