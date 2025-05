Jogo de João Fonseca contra rival francês em Roland Garros será disputado em quadra secundária

A organização de Roland Garros divulgou, nesta quarta-feira, a programação das partidas da segunda rodada do torneio e o brasileiro João Fonseca vai realizar seu confronto longe das "áreas nobres" do complexo esportivo. Assim, o jovem tenista carioca entra em ação nesta quinta-feira e encara o francês Pierre-Hughes Herbert na quadra 14.

Após contar com grande público no triunfo sobre o polonês Hubert Hurkacz (lotação estimada em 1.350 torcedores), a organização deu um 'upgrade' ao brasileiro definindo desta vez a quadra 14, com capacidade de cerca de 2.200 pessoas, para ser o local do seu duelo.