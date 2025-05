Jogadores do Corinthians dormem no CT e Dorival prepara titulares para enfrentar o Santos

Depois de poupar os titulares na vitória por 1 a 0 sobre o Racing, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira, o técnico Dorival Júnior deu início, neste sexta-feira, à preparação para o clássico com o Santos, no domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador corintiano, que ouviu da torcida presente no estádio Centenário, em Montevidéu, que no domingo "é guerra", deverá levar a campo suas principais peças a fim de ganhar confiança com um triunfo sobre um rival e encerrar a oscilação que deixou a equipe em décimo lugar na tabela, com três vitórias, cinco derrotas e um empate.

A delegação corintiana voltou do Uruguai na madrugada desta sexta-feira e pernoitou no hotel do CT Joaquim Grava. No período da tarde, enquanto os atletas que atuaram mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo, os demais - incluindo os titulares - participaram de uma atividade de enfrentamento.

A atividade contou, inclusive, com Yuri Alberto, Carrillo e Coronado, que atuaram 45 minutos contra o Racing, além de Maycon e José Martínez, acionados no segundo tempo. O comandante corintiano demonstrou preocupação com a parte física dos atletas após a partida e disse que continuará fazendo um rodízio entre eles.

Em meio à constante rotina de viagens e de dois jogos por semana, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, e pouco tempo para treinar, Dorival terá somente mais um período para trabalhar seus atletas para o clássico, neste sábado de manhã, na única sessão em que terá todos os jogadores à disposição.