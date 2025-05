A partida será a terceira da quadra Suzanne-Lenglen . Os dois jogos anteriores do local, que foram definidos pela organização do Grand Slam são: Mirra Andreeva x Yulia Putintseva e Jannik Sinner x Jiri Lehecka.

O que Jack Draper disse sobre João Fonseca

— Eu acho que vou jogar com ele muitas vezes e vou vê-lo muito tempo no topo. Muita gente quer ver seu potencial e a forma como ele joga. Ele é muito forte, dinâmico, explosivo. É isso que está desenhado, muitos torcedores vêm para assisti-lo. Tem uma base de fãs muito grande que veio do Brasil. Isso é bom para o esporte. Jogarei com ele muitas vezes nos próximos anos, não apenas no sábado. E eu olho adiante para desafiá-lo no futuro — disse Draper.