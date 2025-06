João Fonseca volta a perder para Jack Draper e é eliminado em Roland Garros

Fonseca não resistiu ao número 5 do mundo.

O britânico Jack Draper mais uma vez estragou o desejo da torcida brasileira em ver João Fonseca brilhar. Neste sábado (31), o número 5 do ranking mundial derrotou o carioca em sets diretos, parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, em 1h47min de jogo, e se classificou para as oitavas de final em Roland Garros .

Este foi o segundo encontro deles. No anterior, em março deste ano, Draper eliminou o brasileiro na segunda rodada do Masters de Indian Wells , onde se sagraria campeão.

Nas oitavas de final em Paris, o britânico enfrentará o vencedor do confronto entre o cazaque Alexander Bublik e o português Henrique Rocha .

Com a campanha em Roland Garros, João Fonseca está ganhando 10 posições no ranking mundial e chegando ao 55º lugar .

Como foi o jogo

A expectativa era grande na quadra Suzzanne-Lenglen , que momentos antes foi palco de uma vitória arrasadora de Janiik Sinner, número 1 do mundo, sobre o tcheco Jiri Lehecka .

O primeiro set começou com João Fonseca tendo dificuldades para manter o saque e perdendo o serviço em 1-2. Sem encontrar o seu melhor, o brasileiro sofreu mais uma quebra em 2-5. Logo depois, Draper sacou para fechar em 6 a 2, 90% de aproveitamento dos pontos com o primeiro saque e oito bolas vencedoras (winners) contra apenas três do brasileiro.