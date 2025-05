João Fonseca vai às lágrimas após avanço em Roland Garros e festa em família: 'Tem me ajudado'

Assim que confirmou o serviço e fechou a partida diante do francês Pierre-Hugues Herbert, por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4), 7/6 (7/4) e 6/4, avançando à terceira rodada de Roland Garros, João Fonseca viveu momentos de alegria e emoção. Atendeu a todos os fãs, distribuiu autógrafos e recebeu os cumprimentos de seus familiares, torcedores ilustres na acanhada arquibancada da quadra 14. Acabou não conseguindo segurar as lágrimas e até perdeu o ar ao falar sobre o que sentia naquele momento.

"Hoje é aniversário da minha mãe e minha avó também está aqui. Acho que fiquei mais emocionado quando ela entrou em quadra para me agradecer e a vi chorando e...", desabafou em lágrimas o brasileiro, à ESPN. O prodígio tenista brasileiro precisou de alguns segundos para tentar se reerguer.

"Você é o orgulho do nosso País, João. Aqui é Brasil, p...", gritavam os torcedores para dar força ao tenista, sem voz e com olhos marejados. Recebeu os parabéns do repórter e apenas mandou uma mensagem positivo e de agradecimento pelo apoio recebido.