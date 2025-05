Em uma partida mais complicada do que se previa, nesta quinta-feira (29), João Fonseca precisou de dois tie-breaks para superar o francês Pierre Herbert na segunda rodada de Roland Garros. Em 2h54min de jogo, na quadra 14, o brasileiro venceu por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4), 7/6 (7/4) e 6/4.

O adversário de Fonseca na terceira rodada do Grand Slam francês será Gael Monfils, número 42 do mundo, ou Jack Draper, 5º colocado. Eles jogam ainda nesta quinta, em Paris.

Leia Mais Pegula e Andreeva confirmam favoritismo em Roland Garros

Dois tie-breaks

No primeiro set, o francês começou agressivo no saque, mas a confiança durou pouco. A primeira quebra de Fonseca foi no segundo serviço, quando tinha uma grande desvantagem, mas conseguiu virar. No entanto, Herbert devolveu a quebra no game seguinte.

O equilíbrio seguiu até o final, com o francês tendo melhor aproveitamento de pontos no primeiro serviço. Porém, Fonseca, mesmo longe de estar do seu melhor nível, manteve o jogo vivo.

No tie-break, o brasileiro sacou melhor e fez a diferença, fechando em 7 a 4 com um ace.

O segundo set teve uma quebra de Herbert no início, mas Fonseca logo devolveu. O equilíbrio se manteve e, apesar de ter boas chances de fechar, o brasileiro sofreu com o francês buscando bolas dificéis.

A igualdade levou a mais um tie-break, que novamente foi vencido por Fonseca por 7 a 4. O triunfo, após 1h20min de set, motivou a torcida brasileira na quadra 14.

Terceiro set

No último set, o equilíbrio se manteve, com quebras de ambos os lados. Porém, com 3 a 3, o brasileiro conseguiu roubar o serviço. Na sua vez de sacar, Fonseca abriu dois games de vantagem pela primeira vez no jogo.

Bastou ao brasileiro confirmar os saques para garantir a vitória por 3 a 0.