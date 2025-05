João Fonseca prevê estreia dura em Roland Garros

O jovem tenista brasileiro evita falar do assunto e foca em evoluir a partir de Roland Garros , onde gosta de jogar. Ele não esconde, contudo, que terá uma estreia bastante difícil diante do polonês Hubert Hurkacz no Grand Slam francês.

— Paris é diferente e não é que não gosto de falar de pressão, ela vai vir a todo custo, mas tenho de evitar, não ficar pensando nisso o tempo inteiro e sim no que tenho de fazer, trabalhar, melhorar, evoluir — frisou o atual número 65 do mundo.

O adversário

— O jogo com o Hurkacz vai ser bem difícil, é um jogador com o qual nunca treinei, uma experiência nova. Um jogador que é experiente no tour, não é a melhor superfície dele, mas é um top 30 e já foi top 15, top 10, então vai ser muito difícil — avalia Fonseca, que nesta temporada venceu o ATP 250 de Buenos Aires, também no saibro.