João Fonseca estreia com vitória tranquila em Roland Garros

A estreia de João Fonseca em Roland Garros foi tranquila nesta terça (27), em Paris. Vitória rápida, em 1h40min, e por 3 sets a 0, contra Hubert Hurkacz , que estava visivelmente desgastado, com parciais 6/2, 6/4 e 6/2.

O adversário do brasileiro na segunda fase será Pierre Herbert , 149º colocado e ex-top 40. Na terceira rodada, o brasileiro pode ter pela frente o britânico Jack Draper, seu algoz em Indian Wells.

O jogo

No primeiro set, Fonseca teve bom aproveitamento no saque, conseguindo cinco aces. O brasileiro quebrou duas vezes o serviço do polonês, que sentiu o ritmo aplicado pelo jovem jogador. Vitória por 6 a 2.