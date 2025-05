Jogador brasileiro mais jovem a atingir a terceira rodada de Roland Garros, João Fonseca (65º no ranking ATP) reencontrará nesta fase o seu algoz no Masters 1000 de Indian Wells .

Trata-se do britânico Jack Draper (5º) , que bateu o francês Gael Monfils (42º) nesta quinta-feira (29). O duelo entre os dois será no sábado (31) e vale vaga nas oitavas do torneio.

Pouco tempo depois de Fonseca superar um tenista local , foi a vez de Draper fazer o mesmo. Mas com muito mais dificuldades. Monfils é um experiente jogador do circuito e vendeu caro a derrota.

No fim, o britânico de 23 anos confirmou o favoritismo com 6/3, 4/6, 6/3 e 7/5 após 3h13min.

No ano passado, Draper conquistou o ATP 250 de Stuttgart e o ATP 500 de Viena. Além disso, foi semifinalista do US Open, perdendo para Jannik Sinner, atual número 1 do mundo.