João Fonseca conhece adversário da estreia em Roma

João Fonseca fará sua primeira aparição no torneio italiano. THOMAS COEX / AFP

Em sua quinta participação em um torneio da série Masters da ATP, João Fonseca disputará a partir desta semana o tradicional Aberto da Itália. Esta será a primeira vez do brasileiro nas quadras do Foro Itálico de Roma.

Número 65 do ranking mundial da ATP, o carioca de 18 anos já tem seu caminho traçado na competição. A estreia será contra o húngaro Fabián Maroszán, de 25 anos. Atual 61º do mundo, ele chegou às oitavas de final do Masters 1000 de Roma em 2023, após eliminar o espanhol Carlos Alcaraz.

O confronto entre eles é inédito. A partida deve acontecer na quarta-feira (7). O horário ainda não foi definido pela organização do torneio.

Caso passe pela estreia, Fonseca irá encarar o russo Andrey Rublev, 17º do mundo, que foi eliminado pelo brasileiro na primeira rodada do Australian Open deste ano.

Se repetir o resultado de janeiro, Fonseca pode encarar o tcheco Jakub Mensík, 19 anos, que neste ano foi campeão do Masters de Miami e que atualmente está na 21ª posição na classificação mundial. No único duelo entre eles, no ATP Next Gen de 2024, a vitória ficou com João.

Número 4 do mundo, o estadunidense Taylor Fritz é o provável rival das oitavas de final, caso o brasileiro avance. Mas a chave ainda tem o polonês Hubert Hurkacz.

Em uma eventual campanha histórica em Roma, Fonseca teria nas quartas de final o estadunidense Tommy Paul, 12º do mundo, ou o australiano Alex de Minaur, oitavo, que recentemente o eliminou na terceira rodada em Miami.

Uma vaga nas semifinais deverá colocar o carioca diante do italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, ou do norueguês Casper Rudd, campeão do Masters de Madrid.