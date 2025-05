Jasmine Paolini vence Coco Gauff e conquista WTA 1000 de Roma

A tenista italiana Jasmine Paolini, número 5 do mundo, conquistou o WTA 1000 de Roma neste sábado (17) ao derrotar a americana Coco Gauff (3ª) na final, com parciais de 6-4 e 6-2.

A toscana conquistou o terceiro título da carreira, o segundo de WTA 1000, depois de Dubai 2024, e confirma, a menos de dez dias de Roland Garros (25 de maio a 8 de junho), que tem tudo para se destacar no saibro parisiene, onde chegou à final em 2024.

Graças a esta vitória, Paolini passará do 5º para o 4º lugar no ranking mundial na segunda-feira, igualando sua melhor posição na WTA.

Em parceria com sua compatriota Sara Errani, ela competirá na final de duplas no domingo contra a russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens, buscando manter o título conquistado no ano passado.