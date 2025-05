Jaqueline Weber inicia temporada na Europa com quinto lugar na França

Jaqueline busca vaga para o Mundial de Atletismo. Divulgação / Praia Clube

Em sua primeira prova na Europa, nesta temporada, a gaúcha Jaqueline Weber terminou na quinta posição dos 800 metros rasos do Meeting Internacional de Toulouse, na França.

Com o tempo de 2min03seg55, a atleta que defende o Praia Clube (MG) ficou a 2seg74 da terceira colocada, a marroquina Souad El Haddad.

A vencedora da prova foi a francesa Maeliss Trapeau, que marcou 1min59seg09, o que é o oitavo melhor tempo da história de uma atleta de seu país na distância. A segunda colocada foi a britânica Grace Van Agnew, com o tempo de 2min00seg55.

— Estou bem confiante (para a temporada na Europa). Foi uma preparação muito boa. Nestes primeiros dias sofremos um pouco com a adaptação do fuso horário e do clima quente, mas isso faz parte do processo. Espero fazer uma temporada de competições progressiva e buscar minhas melhores marcas pessoais —comenta Jaqueline.

Neste período na Europa, a gaúcha de Teutônia irá treinar no Centro de Alto Rendimiento de Madrid, na Espanha. A partir da base espanhola é que a meio-fundista irá viajar para participar de competições do World Athletics Continental Tour, em busca de pontos para qualificação para o Campeonato Mundial de Atletismo, que acontece em setembro no Japão.

O próximo evento para Jaqueline Weber será o Desafio Nerja, no dia 4 de junho, no Estadio Enrique Lopez Cuenca, na cidade de Nerja, que fica no litoral de Málaga, na Espanha.