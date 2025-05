Jack Draper derrota Gaël Monfils e será o próximo adversário de João Fonseca em Roland Garros

Draper (D) cumprimenta Monfils (E). ALAIN JOCARD / AFP

Em mais um jogo longo, o francês Gaël Monfils provou porque é conhecido no circuito do tênis como o "Rei da Sessão Noturna". Após três horas e 11 minutos, ele acabou não resistindo ao britânico Jack Draper, que venceu por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 4/6, 6/3 e 7/5 e se classificou para a terceira rodada, onde enfrentará o brasileiro João Fonseca.

Monfils, de 38 anos, que na estreia havia ficado em quadra por tRês horas e 36 minutos contra o boliviano Hugo Dellien acabou sentindo o ritmo e o desgaste, especialmente no quarto set, quando sentiu cãibras e, depois de liderar em 5-2, levou a virada.

Draper vive o melhor momento da carreira nesta temporada, onde acumula um título, do Masters de Indian Wells, e um vice, no Masters de Madrid. Em 30 jogos disputados, ele soma 24 vitórias. No ranking da ATP ocupa o quinto lugar.

João Fonseca e Jack Draper irão se enfrentar pela segunda vez. No confronto anterior, na segunda rodada em Indian Wells, o britânico levou a melhor em dois sets.

Mais vitórias briânicas

Norrie já esteve entre os 10 melhores do mundo. DIMITAR DILKOFF / AFP

Mas não foi apenas Jack Draper que garantiu vitórias para a Grã-Bretanha nesta quinta. Jacob Fearnley e Cameron Norrie também avançaram e irão se enfrentar na terceira rodada.

O primeiro a se classificar foi Norrie, campeão do Rio Open de 2023. Com parciais de 7/6 (9/7), 6/2 e 6/1, ele venceu o argentino Federico Gómez.

Logo depois foi a vez de Fearnley contar com a desistência do francês Ugo Humbert, 22º cabeça de chave. Após ganhar o primeiro set por 6/3, o britânico viu o adversário sofrer uma lesão na panturrilha direita durante o sétimo game do segundo set.

Áustríaco surpreende Shapovalov e vai encarar Djokovic

Misolic vai ter a missão de enfrentar Djokovic. JULIEN DE ROSA / AFP

O austríaco Filip Misolic, 153º do ranking mundial e que saiu do qualifying, será o próximo rival do sérvio Novak Djokovic.

Em sua primeira participação em um Grand Slam, Misolic já soma cinco vitórias em sequência, três no qualificatório e duas na chave principal.