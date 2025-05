Já campeão, PSG perde para Strasbourg antes do jogo de volta contra Arsenal na Champions

O Paris Saint-Germain, com vários jogadores reservas em campo, sofreu sua segunda derrota consecutiva na Ligue 1 neste sábado (3) diante do Strasbourg, para quem perdeu por 2 a 1 na 32ª e penúltima rodada.

Tudo isso sem deixar de pensar no Arsenal, seu adversário de quarta-feira na partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões, depois de ter vencido por 1 a 0 na ida em Londres.

Antes da vitória no primeiro jogo contra os 'Gunners', o PSG também havia deixado claro que estava focado na Champions ao perder por 3 a 1 em casa para o Nice. A história se repetiu neste sábado.

O revés da semana passada foi a primeira derrota do PSG nesta temporada da Ligue 1 e impediu que o time se tornasse o primeiro na história da liga francesa a terminar uma temporada inteira invicto.

As duas últimas derrotas no campeonato são, de qualquer forma, sem importância para um time que se sagrou campeão francês já no início de abril.