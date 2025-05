Italiano Flavio Cobolli surpreende e conquista título do ATP 500 de Hamburgo

O italiano Flavio Cobolli, 35º do ranking mundial, surpreendeu o russo Andrey Rublev, 17ºcolocado, por 6/2 e 6/4 na final do ATP 500 de Hamburgo neste sábado (24). Foi a segunda conquista na carreira do tenista de 23 anos. Em abril, ele havia sido campeão no ATP 250 de Bucareste.