Isco volta à seleção espanhola depois de 6 anos; Rodri não é convocado

O meia Isco Alarcón está de volta à seleção da Espanha depois de seis anos, ao aparecer na lista divulgada nesta segunda-feira (26) pelo técnico Luis de la Fuente para a fase final da Liga das Nações da Uefa, da qual ficou de fora o volante Rodri, que voltou recentemente de grave lesão no joelho.

Atualmente no Betis, Isco, de 33 anos, entrou em campo pela última vez com a 'Roja' em junho de 2019, em seu 38º jogo pela equipe.

"Isco esteve sempre em todas as pré-listas. E poderia ter ido para a Eurocopa ou não. Foram os melhores, e mostraram isso", ressaltou o treinador.

Por sua vez, Rodri ficou de fora da convocação, apesar de já ter voltado a jogar pelo Manchester City depois de se recuperar de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em meados de setembro do ano passado.