Irmão menos badalado da família, Simone Inzaghi pode conquistar a Europa com a Inter de Milão

Sophia Loren, Claudia Cardinale, Laura Pausini e Mamma Inzaghi estavam entre as italianas mais famosas no começo dos anos 2000. Marina Inzaghi é mãe de Filippo e Simone, jogadores de renome no futebol italiano naquela época.

Ela concedia entrevistas diariamente à imprensa local para falar do sucesso dos filhos. Em especial do mais velho, Filippo. Agora, é Simone quem está em maior evidência . O seu caçula pode levar a Inter de Milão ao tetracampeonato da Champions League neste sábado (31), em jogo único contra o Paris Saint-Germain.

O sucesso do primogênito da família, campeão do mundo em 2006 e ídolo do Milan, ofuscou um pouco os 11 anos de Simone na Lazio, entre outras equipes. A concorrência limitou sua participação na seleção italiana a três partidas, duas delas também com a presença de Pippo.