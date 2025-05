Interventor da CBF afirma que acerto com Carlo Ancelotti está mantido: "Não vou mexer nisso"

Fernando Sarney é o novo interventor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) . Ele substitui Ednaldo Rodrigues, destituído da presidência da entidade nesta quinta-feira (15), três dias após o acerto com Carlo Ancelotti. Acordo esse que, segundo Sarney, não será mexido por ele. A informação é do portal ge.globo.

— Meu objetivo é no menor espaço de tempo fazer a eleição, primeiro vou sentar a bunda na cadeira um, dois dias. Resolver isso para acabar com isso, essas brigas na Justiça.

O acerto chegou a ser alvo de um dos questionamentos de Sarney em sua ação no TJ-RJ. Em entrevista, o interventor lembrou que a petição na Justiça tratava do que via como "manobra diversionista" de Ednaldo Rodrigues no meio da crise na CBF.