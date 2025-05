Inter Miami sofre pior derrota com Messi e atravessa crise antes do Mundial de Clubes

Em busca de seu primeiro título da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos, Lionel Messi sofreu mais um duro golpe na noite e sábado, quando sua equipe, Inter Miami, foi goleada por 4 a 1 para o Minnesota United, em Saint Paul. Esta foi sua pior derrota desde chegou à equipe norte-americana, há quase dois anos.

O camisa 10 marcou o único gol do Inter Miami em meio a uma fraca atuação da equipe da Flórida, que atravessa crise antes da disputa do Mundial de Clubes. Com apenas duas vitórias nos últimos seis jogos pela competição, a equipe é quarta colocada da Conferência Leste do campeonato nacional, quatro pontos atrás do líder Cincinnati FC. Recentemente, o clube também foi eliminado pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá, nas semifinais da Liga dos Campeões da Concacaf.

Sem contar com Luis Suárez, o Inter Miami não fez boa partida. Os anfitriões abriram 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Hlongwane e Markanich após falhas defensivas. Messi diminuiu no início do segundo tempo, aos 3 minutos, após receber passe de Jordi Alba, mas o gol contra de Marcelo Weigandt e a finalização de Robin Lod concretizaram a goleada do Minnesota.

"Não jogamos o jogo que queríamos", admitiu o técnico do Inter Miami, Javier Mascherano. "No primeiro tempo tivemos o controle, dominamos a bola, mas em duas jogadas, principalmente por desatenções, eles nos prejudicaram muito em um jogo que tínhamos o controle."