Inter de Milão x Lazio pelo Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, escalações

Inter de Milão e Lazio se enfrentam neste domingo (18), às 15h45min , pela penúltima rodada do Campeonato Italiano . A partida ocorre no Estádio San Siro, em Milão.

A rodada pode definir o campeão da temporada 2024/25. A Inter está na segunda colocação com 77 pontos. O Napoli lidera com 78. Os napolitanos serão campeões em caso de vitória combinada com derrota da Inter.