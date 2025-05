Iga Swiatek supera romena e estabelece recorde de vitórias em Roland Garros

Iga Swiatek segue mostrando que Roland Garros é seu quintal. Nesta sexta-feira (30), a polonesa venceu a romena Jaqueline Cristian, que ocupa o 60º lugar no ranking mundial, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/5, em uma horas e 54min de jogo e se classificou para as oitavas de final do Aberto da França pela sétima vez em igual número de participações.