Iga Swiatek domina eslovaca e avança sem sustos em Roland Garros

Iga Swaitek é a atual número 5 do mundo. DIMITAR DILKOFF / AFP

Sem conquistar um título desde que se tornou tetracampeã em Roland Garros, em junho do ano passado, Iga Swiatek iniciou a busca pelo quinto campeonato sem dificuldades. Nesta segunda-feira (26), ela venceu a eslovaca Rebecca Sramková, 42ª do ranking mundial, por 2 a 0, com um duplo 6/3, em partida que teve 1h24min de duração.

Esta foi a 36ª vitória da polonesa no saibro parisiense em 38 jogos. Suas únicas derrotas aconteceram em 2019, para a romena Simona Halep nas oitavas de final, e em 2021, para a grega Maria Sakkari nas quartas de final.

A próxima adversária da atual número 5 do mundo será a britânica Emma Raducanu, campeã do US Open de 2021, mas que em Paris não tem um bom retrospecto. Em sua única participação no torneio, em 2022, ela caiu na segunda rodada.

Número 41 do mundo, Raducanu venceu a chinesa Wang Xinyu por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 4/6 e 6/3. Esta será a quinta vez que elas irão se enfrentar e Swiatek venceu as quatro anteriores sem perder um set sequer.

O jogo

Rebecca Sramkova que jamais havia passado da estreia em Roland Garros, nas duas participações anteriores, buscou fazer um jogo agressivo para surpreender a ex-número 1 do mundo que não atravessa a melhor de suas fase.

A tática deu certo por momentos. No primeiro set, após a igualdade em 3-3, Iga Swiatek acelerou o ritmo e conseguiu duas quebras sucessivas (4-3 e 6-3) e venceu a parcial com 71% de aproveitamento nos pontos jogados com o segundo serviço, anotando 17 winners (bolas vencedoras) contra 10 da eslovaca.