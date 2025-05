Hugo Calderano vence sul-coreano, vai às semifinais e garante primeiro pódio do Brasil no Mundial de Tênis de Mesa

Calderano é o melhor jogador da história do tênis de mesa do Brasil. ITTF World / Divulgação

Hugo Calderano escreveu mais uma página na história do esporte brasileiro. Nesta sexta-feira (23), em Doha, no Catar, o atleta de 28 anos venceu o sul-coreano An Jae-hyun por 4 sets a 1, parciais de 11/4, 11/6, 9/11, 11/7 e 12/10, em 50 minutos, e se classificou para as semifinais do Mundial de Tênis de Mesa.

Com o resultado, ele garantiu um lugar no pódio, já que nesta competição não existe a disputa pelo terceiro lugar e os perdedores das semifinais levam uma medalha de bronze.

Campeão da Copa do Mundo deste ano e quarto colocado nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, Calderano já era dono do melhor resultado de um brasileiro em Mundiais.

Em 2021, em Houston, nos Estados Unidos, ele parou nas quartas de final diante do chinês Liang Jingkun, que fez 4 a 3, após estar perdendo para o brasileiro por 3 a 0.

Hora da revanche

E o confronto de semifinal será uma revanche daquela partida, já que Jingkun surpreendeu o compatriota e número 1 do mundo Lin Shigong e o derrotou por 4 a 3, com parciais de 11/5, 11/8, 7/11, 5/11, 11/8, 8/11 e 11/7, em partida que 1h03min de duração.

A outra semifinal será disputada entre o chinês Wang Chuqin, número 2 do mundo e atual campeão olímpico de duplas mistas e por equipes, e o sueco Truls Möregardh, vice-campeão olímpico em Paris após derrotar Calderano nas semifinais.

O jogo

Calderano é o atual terceiro colocado do ranking mundial. ITTF World / Divulgação

Hugo Calderano entrou no Lusail Sports Arena como favorito diante de An Jae-hyun.

Nas quatro rodadas anteriores, o brasileiro que ocupa a terceira posição no ranking mundial havia perdido apenas três sets, enquanto o sul-coreano havia ficado na mesa por mais tempo e vencido três partidas por 4 a 3 e uma por 4 a 2.

O retrospecto também era favorável ao carioca, que vencera os cinco duelos anteriores entre eles, incluindo a final do WTT do Rio de Janeiro 2024 e o duelo mais recente em abril deste ano, pelas oitavas de final do WTT de Incheon, na Coreia do Sul.

E o começo do confronto teve um Calderano atropelando o asiático, que não conseguia devolver os potentes golpes do brasileiro, que rapidamente fez 11 a 4.

Sem encontrar alternativas e incomodado por ser dominado, Jae-hyun resolveu catimbar e paralisou o jogo por cerca de cinco minutos. Ele reclamou com o árbitro de cadeira que o brasileiro estava "escondendo" a bola no momento do saque.

Mas apesar dos protestos, a partida seguiu e Calderano venceu o segundo set por 11 a 6 , sem tomar conhecimento do sul-coreano.

Jae-hyun dominou o início do terceiro set e abriu 5-1. Aos poucos, o brasileiro reagiu e encostou em 8-9, mas perdeu a parcial por 11 a 9. Foi apenas o quarto set perdido em toda a competição.

Hugo Calderano não se abalou com a derrota e começou o quarto set atacando e abriu 5-2. Com boas defesas, ele também forçava os erros do sul-coreano, que mesmo assim reagiu e virou em 7-6. Mas o número 3 do mundo voltou a usar seu backhand, virou e fez 11 a 7, ficando a um set da história.

Na troca de lado e no intervalo entre os sets, o técnico Francisco "Paco" Arado conversou o brasileiro e pediu para que ele "desfrutasse do jogo"

O quinto set teve Jae-hyun agressivo. A uma parcial da eliminação, ele tentou imprimir um novo ritmo e chegou a marcar 5-3.

Sem perder a calma, Hugo Calderano virou em 6-5 e chegou a 10-7. O sul-coreano salvou dois match points e forçou o brasileiro a pedir tempo. Na sequência, o asiático conseguiu pontuar (10-10) e se manteve no jogo.

Com saques alternados, Calderano pontou com o serviço e chegou ao quarto match point, até fechar em 12-10, após um erro de Jae-hyun.

