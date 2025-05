Hugo Calderano e Bruna Takahashi vencem na estreia do Mundial de tênis de mesa 

Calderano é atual campeão da Copa do Mundo. ITTF World / Divulgação

Principais nomes do tênis de mesa brasileiro, Hugo Calderano e Bruna Takahashi começaram bem no Campeonato Mundial da modalidade, disputado em Doha, no Catar. Neste domingo (18), o número 3 do ranking mundial venceu o mexicano Rogelio Castro por 4 sets a 1 (11/8, 9/11, 11/3, 11/4 e 11/4) e garantiu vaga na segunda fase do torneio, considerado o mais importante da temporada.

Apesar do controle no placar, Calderano teve que lidar com um momento de tensão ainda no segundo set, quando discutiu com a árbitra sueca Ingrid Bogren, após ser advertido por um suposto saque irregular. O incidente não abalou o brasileiro, que mostrou superioridade técnica e mental para fechar os três sets seguintes com autoridade, em uma atuação consistente e segura.

Na próxima rodada, na terça-feira (20), Hugo enfrentará o tunisiano Wassim Essid, número 124 do ranking, que eliminou o espanhol Juan Perez em um equilibrado confronto por 4 sets a 3 (5/11, 11/9, 6/11, 11/7, 11/9, 10/12, 11/8). Caso avance, Calderano pode encarar o japonês Hiroto Shinozuka, atual 21º do mundo, em um possível desafio de alto nível.

Campeão da Copa do Mundo em abril ao vencer dois chineses top do ranking, Calderano busca superar o seu melhor desempenho na competição, obtido em 2021, quando parou nas quartas de final diante do chinês Liag Jiangkun, que fez 4 a 3, após estar perdendo para o brasileiro por 3 a 0.

Bruna Takahashi atropela ugandesa

Bruna é a número 16 do ranking. ITTF World / Divulgação

Na chave feminina, Bruna Takahashi não tomou conhecimento da ugandesa Judith Nangonzi, de apenas 17 anos, e fez um sonoro 4 a 0 (11/3, 11/5, 11/2 e 11/1), em jogo que durou apenas 13 minutos.

A diferença técnica entre a 16ª do ranking mundial e a 260ª foi impressionante. Nangonzi disputa seu primeiro torneio internacional deste nível.

O próximo jogo de Bruna Takhashi será contra a estadunidense Sally Moyland, que eliminou a nigeriana Ajoke Ojomu por 4 a 1 (11/2, 11/7, 16/18, 11/4 e 11/5).

Laura Watanabe e Leonardo Izuka avançam

Laura Watanabe fez boa estreia. ITTF World / Divulgação

A campanha brasileira em Doha também teve outros destaques. No feminino, Laura Watanabe superou a argelina Malissa Nasri por 4 sets a 1 (11/5, 11/5, 11/13, 11/9 e 11/6) e avançou para a segunda rodada, onde terá pela frente um duro desafio: Wang Manyu, número dois do mundo, bicampeã olímpica e campeã mundial em 2021. A asiática derrotou a polonesa Zuzanna Wielgos por 11/3, 11/6, 11/4, 11/13 e 11/4.

No masculino, Leonardo Iizuka teve boa estreia ao bater o nigeriano Olajide Omotayo por 4 sets a 1 12/10, 11/7, 11/810/12 e 11/5). Na próxima fase, o brasileiro terá pela frente o chinês Wang Chuqin, vice-líder do ranking mundial e campeão olímpico por equipes e de duplas mistas em Paris 2024, que venceu o estadunidense Nandan Naresh por 11/6, 11/4, 11/2 e 11/4.

Derrotas nas duplas

Vitor Ishiy (à frente) e Guilherme Teodoro foram eliminados nas duplas. ITTF World / Divulgação

Já nas duplas masculinas, Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro não conseguiram avançar, ao serem derrotados por 3 sets a 0 (11/6, 11/5 e 12/10) pelo húngaro europeus Balazs Lei e o eslovaco Samuel Arpas.

Teodoro protagonizou um grnade jogo na chave de simples. Diante do estadunidense Kanak Jha, 26º favorito, e só foi derrotado após 1h18min de jogo, com parciais de 11/5, 10/12, 5/11, 12/10, 11/9, 10/12 e 11/8.

Irmã de Bruna, Giulia Takahashi, por sua vez, foi eliminada nas duplas femininas ao lado de Laura Watanabe, em derrota por 3 sets a 0 para a espanhola Maria Xiao e a romena Adina Diaconu, que venceram com parciais de 14/12, 11/4 e 11/8.