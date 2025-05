Hugo Calderano vence mais uma e avança às quartas de final do Mundial de Tênis de Mesa

Calderano venceu nigeriano por 4 a 0. Eng Chin An / ITTF World,Divulgação

Hugo Calderano está classificado para as quartas de final do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, que acontece em Doha, no Catar.

Nesta quinta-feira (22), o brasileiro derrotou o nigeriano Quadri Aruna por 4 a 0, parciais de 11/4, 11/4, 11/4 e 11/6 e igualou sua melhor campanha na história da competição, repetindo o resultado de 2021.

Domínio

Número 3 do ranking mundial, Calderano dominou todo o jogo diante do experiente Aruna, 31° do mundo, e venceu em apenas 22 minutos, ganhando 19 pontos no saque do adversário.



Agora, ele aguarda o vencedor da partida entre o francês Félix Lebrun, que o derrotou na disputa da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, e o sul-coreano An Jae-hyun.