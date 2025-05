Hugo Calderano garante vaga nas oitavas de final do Mundial de Tênis de Mesa

Calderano é o número 3 do ranking. ITTF World / Divulgação

Número 3 do ranking mundial de tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano está classificado para as oitavas de final do Campeonato Mundial, que acontece em Doha, no Catar.

Nesta quarta-feira (21), ele derrotou o cazaque Kiriil Gerassimenko (59º), que chegou a estar liderando o placar por 2 a 0, após vencer os dois sets iniciais por 11/9. Porém, o carioca conseguiu a virada e venceu as quatro parciais seguintes por 11/9, 12/10, 11/9 e 11/7, para fechar o confronto após 62 minutos.

Com a vitória, ele agora irá enfrentar o experiente nigeriano Quadri Aruna, 31º do mundo, que passou pelo alemão Benedikt Duda (13º) por 11/9, 4/11, 11/8, 2/11, 12/10 e 11/9. Nas estreia, o africano eliminou o também brasileiro Vitpr Ishiy.

Aos 36 anos, Aruna tem como grandes resultados a medalha de prata nos Jogos da Comunidade Britânica de 2018 e a campanha nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, quando chegou às quartas de final.

— Desde o início da carreira eu consegui evoluir a cada ano, é um dos meus pontos fortes. Ter resiliência nos momentos difíceis para encontrar soluções e evoluir. Com o título da Copa do Mundo, esse ano está sendo muito especial para mim. Em 2024 joguei em altíssimo nível também. É uma evolução constante, continuar trabalhando dia a dia para me manter entre os melhores — comenta Calderano, que tem como melhor desempenho em um Mundial, as quartas em 2021.

Bruna Takahashi joga na quinta

A brasileira Bruna Takahashi deve voltar à mesa na quinta-feira (22) para enfrentar a chinesa Chen Xingtong, bronze no Mundial de 2023 e na Copa do Mundo deste ano, após eliminar a brasileira nas quartas de final.