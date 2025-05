Hugo Calderano fica com o vice do Mundial de Tênis de Mesa

A histórica campanha de Hugo Calderano no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa terminou com o vice-campeonato.

Neste domingo (25), em Doha, no Catar, o brasileiro foi superado pelo chinês Wang Chuqin , número 2 do mundo, por 4 sets a 1, parciais de 12/10, 11/3, 4/11, 11/2 e 11/7, em 46 minutos de jogo.

Vice-campeão da edição de 2023, Chuqin tinha a missão de impedir que Calderano repetisse o feito da Copa do Mundo , disputada em abril, quando o brasileiro enfileirou vitórias sobre os três primeiros do ranking e levou o inédito título .

Na história do tênis de mesa, apenas quatro jogadores conquistaram Mundial e Copa do Mundo em um mesmo ano . O primeiro foi o sueco Jörgen Persson em 1991. Depois dele, três chineses repetiram a façanha: Kong Linghu (1995), Zhang Jike (2011) e Ma Long (2015).

Calderano foi o primeiro jogador nascido fora da Ásia e da Europa a jogar uma final de Mundial . Criado em 1926, o torneio foi vencido pela China em 23 oportunidades e o brasileiro tentava repetir o feito do austríaco Werner Schlager , que em 2003, foi o último não chinês a se sagrar campeão .

O jogo

A partida começou equilibrada e o chinês abriu três pontos de vantagem (6-3). O brasileiro reagiu e buscou o empate em 7-7 e com um backhand de duas mãos, sua jogada característica, virou em 8-7 e mantendo a sequência chegou a 10-7 . Mas ele desperdiçou os três set points e levou a virada em 12 a 10 .

O segundo set foi uma aula de Wang Chuqin . O atual campeão olímpico de duplas mistas e por equipes saiu de uma desvantagem inicial de 0-2 e marcou 10 pontos seguidos, para logo depois fechar em 11 a 3 e abrir dois sets a zero.

A exemplo do segundo, o quarto set foi de amplo domínio do asiático , que só permitiu um ponto ao brasileiro após marcar 7-0. Dominado, Calderano perdeu por 11 a 2 e viu o título se distanciar.

Com um saque forte e pressionando o brasileiro, Wang Chuqin manteve o ritmo no quinto set e fez 6-3, forçando Hugo Calderano a pedir tempo. No final, o placar de 11 a 7 garantiu a hegemonia chinesa na competição.