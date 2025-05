Hugo Calderano comemora vice do Mundial de Tênis de Mesa: "Significado enorme"

— Tem um significado enorme, sempre foi um dos meus grandes objetivos . Há alguns anos era muito difícil para um brasileiro sonhar com uma medalha no Mundial e nós conseguimos esse objetivo. Claro que ficou com um gostinho de quero mais , mas tenho certeza de que vou continuar elevando o meu nível e terei outras oportunidades — disse o número 3 do ranking mundial.

Desempenho abaixo

— Com certeza eu não consegui apresentar o meu melhor hoje e tenho certeza de que foi mais a parte física que pesou, o jogo de ontem (sábado) me esgotou, eu estou exausto ainda, tentei me recuperar da melhor forma possível, durante a partida tentei fazer o melhor, sempre tentando me ativar mentalmente e fisicamente, mas realmente não tinha mais nada no tanque — disse o vencedor da Copa do Mundo deste ano, lembrando a batalha da semifinal diante do também chinês Liang Jingkun.