Hugo Calderano bate chinês e garante inédita vaga na final do Mundial de Tênis de Mesa

Hugo Calderano é o primeiro jogador nascido fora da Ásia e da Europa em uma final de Mundial. ITTF World / Divulgação

Hugo Calderano reescreveu a própria história no esporte. Após garantir uma inédita semifinal no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, disputado em Doha, no Catar, e por consequência uma vaga no pódio, algo jamais atingido por um brasileiro, ele conquistou neste sábado (24) a classificação para a decisão do torneio.

Calderano venceu a semifinal diante do chinês Liang Jingkun, quinto do ranking, por 4 sets a 3, parciais de 15/13, 11/7, 8/11, 11/8, 3/11, 7/11 e 11/9, em 1h15min de jogo.

A vitória deste sábado ainda teve um gosto especial para o carioca de 28 anos, que devolveu a eliminação nas quartas de final do Mundial de 2021, quando Jingkun venceu por fez 4 a 3, após estar perdendo para o brasileiro por 3 a 0.

Este foi o sexto confronto entre Calderano e Jingkun e a segunda vitória do brasileiro.

Hugo Calderano que é o atual terceiro do ranking mundial se torna o primeiro jogador fora da Ásia ou da Europa a se classificar para uma decisão de Mundial.

Final é neste domingo

A grande final é neste domingo (25), às 9h30min (horário de Brasília)

O rival do brasileiro na final será outro chinês, Wang Chuqin, número 2 do mundo, atual campeão olímpico de duplas mistas e por equipes e vice-campeão mundial em 2023, que passou pelo sueco Truls Möregardh, vice-campeão olímpico em Paris, por 4 a 1 (5/11, 11/8, 11/2, 12/10 e 12/10).

Como foi o jogo

Calderano é o número 3 do mundo. ITTF World / Divulgação

O set inicial foi de muito equilíbrio, com os dois jogadores se alternando na liderança e o chinês chegando a ter 9-8. Mas o brasileiro se recuperou e virou em 10-9 e a partir desse momento teve quatro set points, que não foram convertidos. Porém, no saque do adversário, ele finalmente fez 15/13 e abriu a semifinal em vantagem.

Hugo Calderano manteve o ritmo da reta final do primeiro set no começo do segundo e saiu de 1-3 para 7-3. Com domínio da mesa, o carioca fechou a parcial em 11 a 7 e abriu 2 a 0 no marcador.

Buscando variar o jogo, Jingkun foi mais agressivo e liderou todo o terceiro set, inclusive resistindo a uma pressão do brasileiro em 8-10. O chinês marcou 11/8 e diminuiu o placar.

No quarto set, Calderano não deu chances para o asiático e rapidamente fez 7-2. O chinês reagiu e encostou em 9-7, forçando o brasileiro a pedir tempo e esfriar o jogo. Na volta, o número 3 do mundo se impôs com 11/8 e abriu 3 a 1 no placar.

O set que poderia ser o da classificação de Calderano para a decisão acabou sendo completamente favorável a Liang Jingkun, que fez 6-0 e sem dificuldades anotou 11 a 3, pressionando o brasileiro mais uma vez.

A partida ficou tensa e a sexta parcial iniciou com o chinês liderando em 3-0. Calderano buscou retomar o controle e foi reagindo aos poucos e conseguiu empatar em 6-6. Mas a reação foi insuficiente para evitar a derrota por 11 a 7 e o empate em três sets.

Os dois jogadores foram para o set decisivo com o chinês em melhor momento e ele fez 3-0. Hugo Calderano reagiu e buscou a igualdade em 3-3 e marcando 5 -3 em um longo rali, que terminou com uma bola tocando a mesa no limite. Esse ponto foi a senha para a virada e o brasileiro fez 10-3, com o chinês incrédulo.

Jingkun conseguiu defender seis match points e a disputa pela vaga ficou dramática, com Calderano liderando em 10-9 e só fechando o jogo em 11/9, com um erro do chinês.