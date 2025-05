Herói do PSG no jogo de ida, Dembélé é confirmado contra o Arsenal na semi da Liga dos Campeões

O técnico Luis Enrique confirmou nesta terça-feira que o atacante Ousmane Dembélé vai reforçar o Paris Saint-Germain na partida decisiva com o Arsenal, nesta quarta, pela semifinal da Liga dos Campeões. O jogador era dúvida em razão de uma leve lesão nos músculos isquiotibiais, na parte posterior da coxa.

"Ele estará a nossa disposição amanhã", garantiu o treinador do time francês. Dembélé foi o herói do PSG na partida de ida ao marcar, em Londres, o gol da vitória por 1 a 0, que deixa sua equipe em boa vantagem para decidir a vaga em casa. Um empate diante de sua torcida garante o PSG na grande final europeia.

De acordo com Luis Enrique, Dembélé vem treinando normalmente com os demais companheiros de equipe nos últimos dois dias. Ele havia se machucado justamente na primeira partida contra o Arsenal. Por precaução, foi poupado da partida contra o Strasbourg, no fim de semana, pelo Campeonato Francês.

O defensor Achraf Hakimi, do PSG, afirmou nesta terça que Dembélé se recuperou bem ao longo dos treinos. "Ele realmente quer jogar. Ousmane é um tipo diferente de jogador. Ele faz você querer ir assistir ao jogo no estádio, pode mudar o rumo de uma partida a qualquer momento, é um gênio com a bola. Estamos muito felizes por tê-lo de volta."

De acordo com as estatísticas da Uefa, o PSG venceu 18 dos 19 confrontos em que ganhou o jogo de ida fora de casa, enquanto o Arsenal nunca superou uma derrota no jogo de ida em casa nas competições europeias, perdendo todos os cinco confrontos.

Luisd Enrique, no entanto, não está contando com a história antes da partida no Parque dos Príncipes. "Estamos fadados a sofrer porque nossos adversários não têm um resultado favorável. Precisamos igualar nosso desempenho o máximo possível no jogo de ida para vencer o jogo de volta e permanecer fiéis às nossas ideias."