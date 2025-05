Hansi Flick celebra renovação com o Barcelona até 2027: 'Feliz que o trabalho continue'

Campeão da Supercopa da Espanha, do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei, além de ida até as semifinais da Liga dos Campeões. A campanha do Barcelona na atual temporada foi tão boa que sua direção não pensou duas vezes em renovar com o técnico Hansi Flick até 2027. Feliz pelo reconhecimento, o treinador celebrou a continuidade da parceria e previu novas conquistas.