Há 40 anos, tragédia de Heysel comoveu futebol europeu e mudou a segurança nos estádios

A tragédia de Heysel, que deixou 39 mortos e cerca de 500 feridos em Bruxelas no dia 29 de maio de 1985, comoveu o futebol europeu e levou a Uefa a endurecer as normas de segurança nos estádios.

"Essa tragédia foi, sem dúvida, o elemento que originou todas as medidas de segurança adotadas hoje em todos os estádios da Europa", disse à AFP nesta quarta-feira (28) o comissário Roland Venreusel, um dos responsáveis pela segurança na final da Copa dos Campeões da Europa (atualmente Liga dos Campeões) daquele ano, entre Juventus e Liverpool.

Esse outro drama deixou 97 mortos no dia 15 de abril de 1989 no estádio de Hillsborough, em Sheffield, no norte da Inglaterra, na final da FA Cup entre Liverpool e Nottingham Forest.